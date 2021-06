Marianne toujours furieuse contre Aurélien

«Je suis tombée sur le pire des machos et des manipulateurs». Interviewée par Gossip Room, Marianne n’a pas mâché ses mots sur Aurélien, qu’elle a rencontré dans la saison 5 de «Mariés au premier regard», sur M6. La puéricultrice de 29 ans, qui s’était déjà plainte de son époux dans les médias, a fait de nouvelles révélations choquantes sur le Français de 36 ans, avec lequel elle était pourtant compatible à 78 %.

Elle s’est souvenue qu’il avait l’habitude de l’appeler «ma femme» au lieu de l’appeler par son prénom, tout en lui interdisant certaines choses. «C’était: «Ma femme, elle ne fréquente pas d’autres hommes que moi», «Ma femme, elle ne danse pas collé-serré avec d’autres hommes», «Ma femme, elle ne fréquente pas ce genre de personnes», a expliqué Marianne. Le jumeau de Mathieu lui avait aussi reproché de ne pas vouloir changer sa couleur de cheveux pour lui faire plaisir.

Et ce n’est pas tout. Dans leur vie intime, «c’est allé très loin», a affirmé la Française. «Il m’a manqué de respect. À cette période-là, j’étais indisposée comme toutes les femmes une fois par mois. Et lui venait beaucoup vers moi, il me faisait comprendre qu’il avait envie de moi. Je mettais des barrières, on ne faisait que se disputer et je n’étais pas dans le mood, a-t-elle raconté. Et quand ça s’est un peu arrangé, pendant vingt-quatre heures, c’était la fin de ma période d’indisponibilité et je suis allée vers lui. Il m’a repoussée en me disant que j’étais égoïste parce qu’il partait du principe qu’une femme se devait de faire plaisir à son homme, même si elle ne pouvait rien faire.» Pour Marianne, on ne peut pas dire ça à une femme. «On n’est pas des objets sexuels», a déploré la candidate de téléréalité, qui ne regrette pas d’avoir décidé de divorcer.

(L'essentiel/lja)