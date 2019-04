«The Crown» a trouvé sa Lady Diana

Les bookmakers britanniques se sont trompés. Alors qu'ils pariaient sur Florence Pugh, Lucy Bosnton et Ellie Bamber pour incarner Diana Spencer dans «The Crown», le choix de Netflix s'est porté sur Emma Corrin, une actrice que les Anglais ont pu voir dans la série «Grantchester». Elle fera ses premiers pas en tant que future Lady Di dans la saison 4.

«Emma est un talent brillant qui nous a immédiatement captivés quand elle a auditionné pour le rôle de Diana Spencer. En plus d'avoir l'innocence et la beauté d'une jeune Diana, elle possède la gamme et la complexité nécessaire pour incarner une femme extraordinaire qui est passée d'une adolescente anonyme à la femme la plus emblématique de sa génération», a déclaré le créateur de «The Crown», Peter Morgan.

La jeune actrice a fait part de sa joie sur Instagram, se disant plus qu'excitée et honorée de pouvoir rejoindre la série, qu'elle suit depuis le début, pour sa 4e saison: «C'est surréaliste. La princesse Diana était une icône et son influence sur le monde reste profonde et inspirante. Avoir la chance d'explorer ce personnage au travers de l'écriture de Peter Morgan est une opportunité exceptionnelle et j'essayerai de lui rendre justice».

(L'essentiel/jfa)