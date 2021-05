Rachel et Ross: la réalité a failli dépasser la fiction

L’émission spéciale consacrée à la réunion du casting de «Friends» a ravi les fans de la série culte. Ils n’ont naturellement pas oublié l’histoire d’amour qui a uni Rachel et Ross pendant plusieurs saisons. Elle aurait d’ailleurs bien pu se dérouler dans la vraie vie. Cette petite bombe a été lâchée par Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui campaient les amoureux.

À la question de l’animateur qui voulait savoir si de vraies relations amoureuses s’étaient développées hors caméras, David Schwimmer a révélé qu’il avait eu des «sentiments» pour Jennifer dès la première saison. «Nous avons craqué l’un pour l’autre, mais l’un de nous était à chaque fois en couple, alors nous n’avons jamais franchi le pas», a dit l’acteur, dont les propos ont été traduits par Huffingtonpost.fr. Jennifer Aniston, elle, n’a pu qu’acquiescer, tout en ajoutant: «Je me souviens avoir dit une fois à David que ce serait une déception si nous nous embrassions pour la première fois à la télévision.»

Tout le monde le savait

Fait encore plus surprenant, tous les autres comédiens étaient au courant de l’attirance entre les deux stars, qui n’hésitaient pas à se faire «des câlins» sur l’emblématique canapé du Central Perk. «Nous le savions. On en était même certains», a martelé Matt Le Blanc, qui campait Joey. Courteney Cox, qui interprétait Monica, la soeur de Ross, a abondé: «C’est quand même génial finalement, car si vous aviez réellement été en couple et que cela n’avait pas marché, ça aurait posé un problème.»

(L'essentiel/fec)