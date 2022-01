«Desperate Housewives» de retour cette année?

Depuis que les reboots et autres revivals des séries des années 1990 et 2000 apparaissent les uns après les autres – «Dexter», «Sex and the City» et «Gossip Girl» pour ne citer qu’elles – les fans de «Desperates Housewives» en espèrent également un de leur feuilleton préféré. Alors, quand le compte Twitter officiel de la série a partagé un post laissant vaguement entendre un retour possible de la fiction en 2022, les internautes se sont emballés.

La publication en question, publiée le 31 décembre 2021, montrait les héroïnes de la série, dont Felicity Huffman qui a fait de la prison, en robe de soirée et était légendée d’un «En attendant désespérément 2022». Forcément, certains y ont vu l’annonce de la préparation d’épisodes inédits. Ce d’autant plus que Marc Cherry, le créateur de «Desperate Housewives», ne ferme pas complètement la porte à un retour de son bébé, comme il l’a confié à «Entertainment Weekly» en novembre 2021.

Il semble cependant beaucoup plus probable que le post sur Twitter n’ait été qu’une manière de souhaiter une bonne année aux fans.

(L'essentiel/jfa)