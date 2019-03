«L'île de la tentation» va faire son retour

Ils sont venus tester leur amour et répondre à des questions que nous nous sommes tous posées un jour...

L’île de la tentation, présenté par @TatonJulie , bientôt sur W9 pic.twitter.com/k5tuaQKTKv — W9 (@W9) 11. März 2019

W9 mise de plus en plus sur la téléréalité: après «Les Ch'tis», «Les Marseillais», «Les princes de l'amour», «Moundir et les apprentis aventuriers», la petite soeur de M6 a décidé de diffuser une nouvelle saison de «L'île de la tentation», révèle Le Parisien.

Selon le quotidien français, tous les épisodes de cette 9e saison ont déjà été tournés en République dominicaine et devraient passer à l'antenne avant l'été 2019. Si l'émission change de chaîne, le principe reste le même: cinq couples se retrouvent sur une île, entourés de célibataires appelés tentateurs et tentatrices, tous plus attirants les uns que les autres, pour tester leur fidélité.

Un accent sur la sincérité

Le directeur de W9 assure que le programme ne sera pas voyeuriste mais permettra aux candidats de trouver des réponses ou même l'amour. «Notre intention est de mettre l'accent sur des valeurs positives, la confiance et la sincérité», a confié Jérôme Fouqueray au Parisien.

La version W9 de «L'île de la tentation» sera diffusée en prime time et sera animée par Julie Taton, présentatrice belge qui a officié aux côtés de Christophe Beaugrand dans «Secret Story».

(L'essentiel/jfa)