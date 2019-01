Elle va raconter la vie des chatons et des chiots

Après avoir œuvré dans plusieurs shows à la télé, dont «Danse avec les stars» ou encore «Baby Boom», sur TF1, Karine Ferri ne chôme pas. Elle prêtera bientôt sa voix dans une émission de TFX qui s'intéressera à «l'incroyable histoire des 100 premiers jours de vie des chatons et des chiots». Ravie de relever ce nouveau défi, l'animatrice de 36 ans pense que ce programme sera très utile pour les gens qui souhaiteraient adopter un compagnon à quatre pattes qui vient de naître.

«On suit la vie de bébés chiens et bébés chats de leur naissance, dans un foyer ou un élevage, jusqu'à leur adoption par une famille. On les voit grandir, explique-t-elle au Figaro. Le programme est également pédagogique, car on apprendra tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec ces bébés animaux.»

Cette émission, qui n'a pas encore de titre et dont on ignore encore quand elle sera diffusée, détonnera dans le paysage audiovisuel actuel, selon Karine. «À l'heure où certains programmes sont parfois trop violents ou vulgaires, je suis très heureuse d'être impliquée dans cette émission bienveillante, instructive et qui véhicule de belles valeurs, continue la Française. On y rappelle notamment que prendre un animal est une vraie responsabilité».

(L'essentiel/lja)