Les acteurs du sitcom des années 1990 ont rendu hommage à leur camarade de tournage, Dustin Diamond, à la suite de sa disparition, lundi. Le comédien de 44 ans, célèbre pour son rôle de Screech Powers, dans la comédie lycéenne des années 90, est mort d'un cancer, deux semaines à peine après avoir reçu un diagnostic de carcinome à petites cellules de stade 4.

Mario Lopez a été le premier à honorer sa mémoire sur les réseaux sociaux, partageant une photo de lui et de son ami sur Twitter. «Dustin, tu vas nous manquer, mon pote, a-t-il écrit. La fragilité de cette vie est quelque chose qui ne doit jamais être prise pour acquis. Je continuerai de prier pour ta famille».

Tiffani-Amber Thiessen a posté sur son compte Instagram: «Je suis profondément attristée par la nouvelle du décès de mon ancienne costar @realdustindiamond. La vie est extrêmement fragile et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais tenir pour acquis».

Quant à Mark-Paul Gosselaar, qui a joué le personnage principal de la série, Zack Morris, il a publié une déclaration à People, pleurant le «vrai génie comique» de Dustin Diamond. «Je repense à l'époque où on travaillait ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul pouvait produire me manqueront. Une tarte à la figure, mon camarade», a-t-il écrit.

