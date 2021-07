Le prochain rôle de Millicent Simmonds la ravit

Millicent Simmonds a décroché le premier rôle de l'adaptation pour la télévision du livre de l'auteure malentendante Sara Novic «True Biz», dont la parution est prévue pour mars 2022, révèle Deadline. L'actrice de 18 ans, vue dans les deux volets de «Sans un bruit», y incarnera Charlie, une adolescente sourde qui lutte pour avoir accès à la langue parlée. Elle sera également productrice exécutive de la fiction.

Millicent, qui a perdu l'audition à l'âge de 1 an après une surdose médicamenteuse, a à cœur de défendre la communauté des sourds et ce rôle dans «True Biz» la ravit. «Dès que j'ai lu le livre, j'ai su qu'il fallait que je saute sur l'occasion de collaborer avec une créatrice sourde sur un projet proposant une perspective authentique et nouvelle sur la communauté sourde», a dit l'actrice au site américain.

(L'essentiel)