Voici qui sera la prochaine héroïne de «NCIS: Hawaii»

Commandée par CBS le 23 avril, la série «NCIS: Hawaii» a trouvé celle qui incarnera son héroïne, a révélé Deadline. C’est Vanessa Lachey, 40 ans, qui a été choisie pour jouer le rôle de Jane Tennant, la première femme agent spécial à la tête du NCIS de Pearl Harbor. Décrite comme diplomate et déterminée, Jane jongle entre sa vie professionnelle et sa vie de mère de famille. Jamais un personnage féminin n’avait été au centre d’une des séries de l’univers «NCIS».

L’actrice, qui présente «Love Is Blind» en compagnie de son mari Nick sur Netflix, sera rejointe par Yasmine Al-Bustami («The Originals») et Jason Antoon («Claws»). La première sera Lucy, un agent junior qui veut toujours être la première à trouver les indices, tandis que le second incarnera Ernie, un spécialiste de la cyber intelligence.

Créée par le producteur exécutif de «NCIS: Nouvelle Orléans» Christopher Silber et le scénariste et producteur de «SEAL» Matt Bosack, «NCIS: Hawaii» devrait arriver sur les écrans américains entre l’automne 2021 et le début de l’année 2022.

(L'essentiel/jfa)