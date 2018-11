Une version de la saga «Star Wars» pour les petits

La grande aventure de «La guerre des étoiles» va-t-elle faire rêver les enfants? Disney vient de produire «Star Wars Galaxy of Adventures», une série de courts métrages animés racontant les aventures de Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca et la princesse Leia face au terrifiant Dark Vador.

Afin de simplifier la trame de l'histoire à l'intention des plus petits, la série, dont la diffusion démarre ce vendredi sur YouTube, sera une version condensée de la saga intergalactique. Et pour retranscrire au mieux l'univers de George Lucas, les épisodes reprendront des dialogues et des sons issus des films.

«Parmi mes amis, beaucoup de parents m'ont dit qu'ils adoreraient faire découvrir «Star Wars» à leurs enfants, mais qu'ils avaient l'impression que ces derniers n'étaient pas encore prêts pour les films. Ils voulaient un moyen de montrer cet univers qu'ils adorent», confie James Waugh, vice-président du contenu et de la stratégie chez Lucasfilm. Reste à savoir si cette nouvelle adaptation séduira plus que le film d'animation «Star Wars: The Clone Wars», sorti en 2008, et qui s'était soldé par un flop commercial.

(L'essentiel)