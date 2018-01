Quentin Madeline a été choisi par Slimane

Il a 26 ans, il est originaire de Longwy en France, il travaille au sein des boulangeries Paul au Luxembourg et il a décidé de participer à au télécrochet «The Voice Belgique» diffusé les mardis soir sur la chaîne francophone RTBF. Quentin Madeline a fait son entrée sur scène, ce mardi 23 janvier, pour le troisième épisode de la saison 7 et la fameuse étape des «Auditions à l'aveugle» («Blind auditions»).

Sur les 3 minutes et 38 secondes de séquence diffusée, après l'émission, sur le site Internet de la RTBF, il n'aura fallu que 1 minute et 8 secondes pour que le chanteur français Slimane se retourne en poussant sur le célèbre «buzzer» alors que le frontalier interprétait d'une voix assez grave «Cendrillon» du groupe Téléphone.

«Je suis trop content que tu sois là», a immédiatement déclaré Slimane, membre du jury des coachs et vainqueur de The Voice en France en 2016. «En plus je n'ai pas besoin de me battre, c'est super. J'ai hésité au début. L'articulation, c'était un peu comme si tu chantais en anglais. J'hésitais, j'hésitais, puis je me suis retourné, car on a un peu le même genre de voix. T'as quatre voix dans ta voix. J'ai ça aussi, quand je suis un peu fatigué. On va pouvoir faire du bon travail et je suis trop content que tu sois dans mon équipe».

Moins réputé qu'en France

Slimane étant le seul des quatre membres des coaches à se retourner parmi Matthew Irons, membre du groupe Puggy et les chanteuses Vitaa et Beverly Jo Scott, cette dernière s'est néanmoins permise d'adresser quelques conseils à Quentin Madeline. «Trop d'effets tuent l'effet. Ce n'est pas nécessaire de "grrrrrrrr" (grogner) quand tu chantes», a souligné l'Américaine de 58 ans. «La chanson que tu as interprétée, c'est une histoire triste et c'est la fin du conte de fées. Je crois qu'à l'avenir... et Slimane va te montrer comment utiliser ce timbre, ce grain de voix magnifique que tu as et le mettre à ton avantage».

Moins réputée que la version française «The Voice: La Plus Belle Voix», la version belge francophone (car il existe également une version néerlandophone «The Voice van Vlaanderen» diffusée sur la chaîne VTM), a déjà révélé des jeunes talents tels que Alice on the Roof, Loïc Nottet, Blanche ou encore Roberto Bellarosa. Les trois derniers ont d'ailleurs représenté la Belgique lors du concours Eurovision de la chanson avec plus ou moins de succès.

(FL/L'essentiel)