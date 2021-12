Une nouvelle tricherie révélée à «Koh-​​Lanta»

C’est une nouvelle bombe qu’a lâchée lundi soir Le Parisien. Après avoir révélé, il y a près d’un mois, que Sam et Claude avaient profité de la nourriture ramenée frauduleusement par Teheiura, le quotidien va plus loin, dénonçant une tricherie à plus grande échelle sur «Koh-Lanta». Selon le journal, au moins quatre candidats de cette édition des «légendes» ont participé à des dîners clandestins lors du tournage. «En effet, depuis quelques semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles», a répondu Adventure Line Productions (ALP).

Plusieurs personnes présentes sur l’île de Tahaa ont accepté de répondre aux questions du Parisien sous couvert de l’anonymat. Il faut dire que sur cette saison, une violation de l’obligation de confidentialité est passible d’une amende de 30 000 euros, et ce pendant une période de quinze ans. D’après le quotidien, l’idée est de tout faire pour protéger l’image de Claude, candidat emblématique et chouchou du public… Du moins jusqu’à récemment.

«Il a beaucoup hésité sur la stratégie à avoir concernant sa triche. D’autant plus qu’un autre candidat les a surpris dans le noir et a tout raconté. Claude aurait pu dire que la tentation était trop grande. Il a finalement décidé de nier jusqu’à la mort. Après tout, les caméras n’étaient pas là», balance un de ses proches. Contacté, le candidat a refusé de s’exprimer sur le sujet.

Il semble par ailleurs que le moment du conseil, qui survenait tous les trois jours, était l’occasion rêvée pour certains candidats de se sustenter généreusement. Une fois les votes finis, les aventuriers impliqués attendaient que les gardiens s’endorment et filaient au Sunset Beach Motel, une maison d’hôte installée dans un cadre paradisiaque. En pleine nuit, certains candidats rendaient ainsi visite aux habitants. Selon le média, un couple s’est montré particulièrement accueillant leur offrant un véritable menu et des boissons énergisantes à volonté. Le Parisien connaît les noms des tricheurs, mais a décidé de ne pas les révéler.

«"Koh-Lanta", ce n’est pas qu’un jeu»

«Vous n’imaginez même pas les répercussions négatives si ça se sait. "Koh-Lanta", ce n’est pas qu’un jeu», confie un proche d’un candidat. «La véritable légende de cette saison, c’est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé!», glisse pour sa part un salarié d’ALP.

TF1 diffuse ce mardi soir l’avant-dernier épisode de cette saison mouvementée, avec la course d’orientation au programme. Claude, Laurent, Jade et Phil sont assurés de la disputer. Reste à savoir qui d’Alix, Ugo ou Sam les rejoindra. La grande finale, elle, sera diffusée le 14 décembre.

(L'essentiel/joc)