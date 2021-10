Les dragons reviennent sur le petit écran

Les fans de la saga «Dragons» ont de quoi se réjouir. Après le premier film produit par DreamWorks, «Dragons», sorti en 2010, et une série animée, diffusée de 2012 à 2018 sur Cartoon Network puis sur Netflix, une nouvelle série dérivée sur l’univers de ces incroyables créatures vient de voir le jour. Intitulée «Dragons: The Nine Realms», la fiction comprendra six épisodes et sera diffusée sur les plateformes Hulu et Peacock, dès le 23 décembre 2021.

Dans les images du premier teaser, on découvre un dragon ressemblant à un lointain descendant de Krokmou, avec son jeune cavalier sur le dos. L’histoire se déroulera 1 300 ans après les événements du premier film, période durant laquelle «les dragons ne sont plus qu’une légende dans le monde moderne».

(L'essentiel/lja)