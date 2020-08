«Au début, je me suis fait critiquer par ma mère»

Chez les Eggold, on est docteurs presque de génération en génération. Ryan est le seul à avoir choisi le show-biz au lieu des études de médecine.

Ce sont les membres de votre famille qui vont appris à incarner un toubib dans «New Amsterdam»?

Ma mère est médecin, ma sœur infirmière, mon oncle et ma tante docteurs. Comme dans toutes les bonnes familles juives, on est presque vu comme le mouton noir si on choisit autre chose. Mais moi j’ai attrapé le virus de la comédie à l’école après avoir vu «Peter Pan». Ma mère et ma sœur ne ratent pas un seul épisode de «New Amsterdam» et j’ai droit à des textos dès que je fais une erreur. Cela va mieux après plus de deux ans de tournage, mais je me suis fait critiquer plusieurs fois au début par maman.

Votre personnage, le docteur Max Goodwin, est désormais un jeune papa…

C’est génial d’avoir un bébé dans la série, cela m’entraîne pour le jour où je deviendrai père pour de vrai… même si je ne suis pas pressé (rire). Que Goodwin soit papa, c’est important, cela donne un nouveau niveau dramatique à nos épisodes. Ce docteur ne peut plus baisser les bras face aux drames, car il a un bébé qui dépend de lui.

Comment évolue «New Amsterdam» dans cette saison 2?

Nous allons nous attacher à montrer encore davantage les disparités du système médical aux États-Unis, où tout n’est basé que sur le dollar. Il est possible d’acheter certains médicaments ou produits comme de l’insuline au Canada pour deux fois moins cher qu’aux USA. En Amérique les grands groupes et laboratoires contrôlent les prix qui sont prohibitifs. Avec «New Amsterdam» on espère divertir tout en informant les téléspectateurs dans l’espoir de faire évoluer les choses, à quelques mois des élections américaines.

Après des apparitions dans les séries «Entourage», «Dirt» et «Veronica Mars», c’est le remake de «Beverly Hills, 90210» qui avait lancé votre carrière il y a plus de dix ans…

Ça, c’est la série qui ne meurt jamais (rire). Il y a eu tellement d’incarnations et de reprises de «90210» que cela fait partie de la culture pop américaine. Ce qui est marrant, c’est de voir l’évolution de la société au fil des décennies, depuis le tout premier épisode de l’original, il y a trente ans.

Vous avez fait presque toute votre carrière à la télé puisque vous étiez dans «Blacklist» avant «New Amsterdam». Pourquoi ce choix?

J’aime les horaires et l’emploi du temps régulier d’une série télé. On m’a souvent reproché d’être vieux dans ma jeunesse. Ado, je n’ai jamais pété les plombs ou fait trop la fête. Aujourd’hui encore je préfère rester à la maison avec un roman plutôt que de sortir à une fête. Je suis plus excité par la lecture d’un scénario que par une pool party ou une rave avec drogue et alcool. À 36 ans, je n’ai pas beaucoup d’amis, peut-être parce qu’on me trouve ennuyeux… mais ça me convient!

(L'essentiel/Henry Arnaud)