«Je suis désolée pour ceux qui nous soutenaient»

Mélanie et Vincent n'ont pas caché leur joie sur Instagram. «Quelle aventure! Nous sommes heureux d'avoir gagné rien que pour pouvoir utiliser notre cagnotte (NDLR: 17 500 euros) pour pouvoir aider au mieux la cause animale qui me tient tant à coeur», a posté la Suisse de 29 ans après leur victoire dans «La bataille des couples 2». «Plus que jamais, je sais que je partage ma vie avec celle avec qui je finirai mes jours. C'est la fin d'une émission, mais la vraie aventure pour nous commence maintenant! Nous avons tellement de projets», s'est quant à lui réjoui son chéri.

En finale, Mélanie et Vincent avaient pour adversaires Fanny et Nani. Au cours du jeu, les deux femmes ont bouleversé les téléspectateurs en annonçant leurs fiançailles. Qu'on se le dise, ce n'est plus d'actualité. «J'ai pris la décision d'arrêter. Je suis désolée pour les personnes qui nous soutenaient. Je ne ferai plus partie de sa vie», a révélé Fanny sur Snapchat. Nani a confirmé leur séparation, tout en gardant espoir qu'elle ne soit pas définitive: «On reviendra plus fortes. Dans un couple, y a des hauts et des bas.» Leur idylle s'était nouée en 2017 dans «La villa des coeurs brisés. Concours de circonstance, la saison 5 du programme prend le relais, dès le 25 novembre, de «La bataille des couples 2» sur TFX.

(L'essentiel/jde)