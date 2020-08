«The Voice»: Vianney arrive, Pagny revient

Exit Lara Fabian et Pascal Obispo, rebonjour Florent Pagny et bienvenue à Vianney: pour sa dixième édition, le célèbre télécrochet de TF1 a une nouvelle fois remodelé son équipe de coachs, indique le site Ozap. Et une nouvelle tête fait donc son apparition: Vianney, 30 ans, fera l'expérience du célèbre fauteuil rouge tournant.

Le chanteur français intègre le casting aux côtés d'Amel Bent et Marc Lavoine qui rempilent tous les deux et de Florent Pagny qui revient après avoir participé aux sept premières saisons de l'émission. Il l'a d'ailleurs remporté à deux reprises avec Stéphane Rizon (saison 1) et Slimane (saison 5).

Pascal Obispo, vainqueur de la dernière édition avec Abi, a indiqué lundi qu'il ne pouvait poursuivre l'aventure en raison d'un «projet qui nécessite beaucoup de temps et d'implication» de sa part, «incompatible avec l'engagement indispensable pour participer à l'émission». Dans un tweet, il a confié que «l’aventure de The Voice avait été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux».

L’aventure de The voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux. Je souhaitais vous annoncer que ne ferai pas partie du prochain épisode.

...(suite) pic.twitter.com/XlPKhY32xx — pascal obispo (@ObispoPascal) August 24, 2020

(mc/L'essentiel)