Encore une série dérivée de «The Walking Dead»

Alors que son ultime épisode n’est pas encore écrit, «The Walking Dead» n’en finit pas de faire des petits. Après «Fear the Walking Dead» et «World Beyond» (dont la deuxième et dernière saison vient de commencer aux États-Unis), la chaîne AMC a donné son feu vert à une quatrième production se déroulant dans cet univers de zombies. «Tales of The Walking Dead», c’est son titre, sera une série d’anthologie, ce qui signifie que chaque épisode sera indépendant des autres et racontera une histoire bien précise.

La première saison, prévue pour l’été 2022, comptera six épisodes qui se dérouleront tous dans le monde de «The Walking Dead» – dont l’un des acteurs avait mordu sa copine – et raconteront des histoires mettant en scène des personnages de la série d’origine ainsi que des nouveaux. C’est Channing Powell, qui a travaillé en tant que scénariste et producteur pour «The Walking Dead» et pour «Fear the Walking Dead» qui sera à la manœuvre. Il sera aidé par Scott M. Gimple, directeur du contenu de l’univers «The Walking Dead».

«The Walking Dead» est une série qui a fait l’histoire de la télévision et attiré une armée de fans passionnés et très engagés. Nous voyons un grand potentiel dans cet univers pour raconter des histories riches et fascinantes et le format anthologique de «Tales of the Walking Dead» nous donnera la flexibilité de divertir les fans et d’offrir une porte d’entrée dans ce monde à de nouveaux venus, spécialement sur les plateformes de streaming», a déclaré le président des programmes originaux de AMC Networks et AMC Studios dans un communiqué.

(L'essentiel/jfa)