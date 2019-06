«Le cancer est parti, je suis guérie»

Agathe Auproux peut enfin souffler. Après des mois de traitement dû à un lymphome, la journaliste de 27 ans a annoncé que sa santé s'améliorait. C'est sur Instagram, le 24 juin 2019, qu'elle donné la nouvelle à ses followers. «Rémission complète», a dit le médecin ce matin. Après six mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue», a-t-elle écrit en légende d'une photo où elle pose, le visage serein.

La jeune femme a ensuite remercié ses fans qui l'ont soutenue dans cette épreuve: «Vous m'avez portée jusque-là. Vous ne mesurez pas le rôle que vous avez joué dans mon appréhension de la maladie je crois. Force et courage à tous ceux qui souffrent et qui luttent. On est ensemble. Vraiment». La chroniqueuse de «Balance ton post!», sur C8, a ensuite expliqué qu'elle allait subir une dernière opération pour extraire son cathéter: «Que je retrouve mon corps tel qu'il a toujours été. Vivement». Après cette nouvelle, ses followers ont été nombreux à lui exprimer leur joie et leur soulagement.

Pour rappel, le terme de rémission peut être ambigu. «La rémission signifie que les signes et les symptômes de votre cancer sont réduits, indique un site gouvernemental américain dédié au cancer. En rémission complète, tous les signes et symptômes du cancer ont disparu. Si vous restez en rémission complète pendant 5 ans ou plus, certains médecins peuvent vous dire que vous êtes guéri».

(L'essentiel/lja)