Rachel Bilson jouera les quadras pour la «Fox»

Dans la version française, les héros, deux quadragénaires qui se mariaient, étaient incarnés par Alix Poisson et François-Xavier Demaison. Si Steeve Kazee, le comédien qui sera le marié dans la version US, est un relatif inconnu, ce n'est pas le cas de celle qui jouera son épouse.

D'après les informations du site Deadline, c'est Rachel Bilson, 37 ans, qui a été choisie par la Fox et Endemol Shine North America pour être Daisy Valentine dans la série «Lovestruck» (amoureux, en français), dont le titre est encore provisoire. Son personnage est décrit comme un rayon de soleil et une femme douce, réfléchie et affirmée, qui travaille dans l'enseignement de la musique. L'histoire devrait rester la même que dans «Quadras»: une soirée de mariage d'un couple qui finit par tourner à la catastrophe à cause des révélations des proches et des amis invités à la noce.

Cette fiction, dont le pilote est en préparation, sera écrite par Tom Kapinos, à qui l'on doit l'irrévérencieuse «Californication» ou, plus récemment, «Lucifer». Il aura la tâche de donner un côté américain au scénario. Afin que la production ne s'éloigne tout de même pas trop du feuilleton français, François-Xavier Demaison fera partie de l'équipe de production, un rôle qu'il avait déjà tenu pour «Quadras». C'est lui qui avait sélectionné, en compagnie des scénaristes, tous les acteurs de la série.

La saison 1 de «Quadras» ayant connu un joli succès, une deuxième a été commandée par M6. Elle devrait se dérouler un ou deux ans après la première et aurait pour point de départ un événement dans la vie du couple.

(L'essentiel/jfa)