La blague gênante de Ruquier à Miss France

Moment de flottement sur le plateau d'«On n'est pas couché», samedi soir, sur France 2. Au moment de faire le tour de l'actualité, Laurent Ruquier s'est attardé sur le problème de la baisse de natalité dans le pays. «Chez nous, en France on fait de moins en moins de bébés. Les chiffres sont tombés cette semaine, pour la quatrième année consécutive. (...) On n'a plus le temps de faire d'enfants en France», a expliqué le présentateur.

Sous le regard de son invitée, Vaimalama Chaves, l'animateur y est ensuite allé de sa propre proposition pour inciter les Français à faire des bébés: «D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité ce soir, nous avons invité ce soir, notre Miss France, ça devrait vous donner des idées». Visiblement très surprise par les propos de Laurent Ruquier, la Tahitienne s'est efforcée de garder le sourire. Les téléspectateurs, eux, n'ont pas retenu leurs coups face au présentateur.

#ONPC Quand Ruquier invité miss France pour faire remonter la natalité ¿?— annerabattimenendez (@anne52691111) 19 janvier 2019

Laurent Ruquier vient vraiment de dire que regarder notre Miss France 2019, invitée sur le plateau, va faire repartir le taux de natalité pour ceux qui regardent "dans leur lit". On est en 2019 Laurent, on arrête les blagues sales comme ça. #onpc— ⭐⭐ (@tbhnewtmas) 19 janvier 2019

J'ai peur d'avoir bien entendu. Laurent Ruquier assimile la Miss France à un objet de désir censé motiver les hommes à concevoir des enfants. Pour invoquer l'humour, encore faut-il que ce soit drôle... #onpc #missfrance #france2 #feminisme— Arnaud Beaumont (@Arnaud3375) 19 janvier 2019

il est sérieux Ruquier, sans gêne il balance que la présence de Miss France sur le plateau va relancer le taux de natalité en France. #ONPC Le pire c'est que personne ne relève ça sur le plateau. gros malaise.— 91 92 93 94 95 75 77 78 ⭕️ (@suernaturel) 19 janvier 2019

Zapper sur @France2tv et entendre Ruquier présenter Miss France "pour relancer la natalité,ça peut vous donner des idées".Vraiment ??!!!#ONPC pic.twitter.com/3m42m3QSQf— Aline M. (@_aldaline_) 19 janvier 2019

Laurent Ruquier vient quand même de dire à la nouvelle Miss France qu'il l'avait invité pour relancer la natalité française qui est en baisse. C'est franchement, total, WTF. J'ai même pas les mots #ONPC— Mademoisellevi (@mademoisellevit) 19 janvier 2019

Gros moment de gêne quand Laurent Ruquier introduit Miss France en disant qu'elle va faire augmenter le taux de natalité #ONPC pic.twitter.com/r2mPLZ68os— Marine Giner-Dufour (@itsmarinegd) 19 janvier 2019

(L'essentiel/joc)