La danse de Bilal Hassani a mis tout le monde d'accord

«Je m'en fous un peu en réalité»: interrogé par Yann Barthez vendredi à quelques minutes du lancement de la nouvelle saison de «Danse avec les stars» sur TF1, Bilal Hassani s'était confié sur la polémique née après les propos de Matthieu Delormeau qui reprochait à la chaîne d'avoir choisi une caricature de gay. «Je suis un homme», a insisté le chanteur, «je me présente de la manière que je veux (...) il est temps qu'on s'amuse un peu plus avec les normes de genre et qu'on les tue petit à petit».

Et c'est visiblement ce qui s'est passé vendredi soir sur le parquet de l'émission: le public, comme le jury, ont vu deux hommes danser et ont été éblouis par la performance. Chris Marques, Jean Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu ontd'ailleurs tous les quatre buzzé la danse contemporaine de Bilal Hassani et de son partenaire Jordan Mouillerac, ce qui les a directement catapulé au 3e prime.

Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient les téléespectateurs à saluer la performance.

@iambilalhassani très belle performance il mérite amplement les 4 buzz #DALS — Low-gan△⃒⃘ (@LoPayette) September 17, 2021

Sérieusement la danse de Bilal Hassani juste incroyable ! Magique #DALS — Audrey (@Adr0703) September 17, 2021

Mathieu Delormeau j’espère que TU PLEURE devant t’as télé #DALS



pic.twitter.com/AiNO4Nzt3w — mc ???? (@mc_b613) September 17, 2021

