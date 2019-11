Bernard Minet revient... avec un album metal!

L'info, si on peut dire, semble étrange. Tellement qu'on crois à une blague, au premier abord. Mais c'est pourtant bien vrai. Bernard Minet se met au heavy metal, et sort un album qui reprend tous ses tubes en version bien plus rock qu'à l'époque de notre enfance.

«Son prochain album sort cet hiver chez Universal Music/AB1, et a été produit et enregistré par Brice Gauthier de Rise Of The Northstar. Retrouvez-y tous ses tubes en version metal», affirme un communiqué de la boîte de prod', cité par le média belge Classic 21.

«Bisounours» trash, «Juliette je t'aime» hard

Vous pourrez donc bientôt écouter (si vous en avez envie, on ne va pas vous obliger) des tubes comme «Les Chevaliers du Zodiaque», «Juliette je t'aime», «Bioman» ou encore «Les Bisounours», «Sailor Moon» et «Le Collège fou, fou, fou» en version heavy metal. De quoi susciter une certaine curiosité, tout de même...

Ce n'est pas la première fois que le chanteur vedette des Musclés, le groupe du Club Dorothée, qui a chanté de nombreux génériques de dessins animés dans les années 80/90 reprend ses tubes. Il en avait fait d'obscures versions jazz il y a quelques temps. Et il y a une dizaine d'années, il était déjà monté sur scène avec «Les Cowboys de l'enfer», un groupe de hard rock qui avait repris, déjà, le mythique générique des «Chevaliers du zodiaque»... Reste à savoir s'il se produira en concert au Luxembourg ou dans la Grande Région prochainement...

Si au-dessus, ça passe, là, on se demande un peu ce que ça va donner:

Et pour vous amuser chez vous:

(jw/L'essentiel)