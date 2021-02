«J'avais l’air hideuse avec mon c** à l'air»

Révélée dans «Sex Education», en 2019 sur Netflix, Aimee Lou Wood a de quoi se réjouir de jouer dans la série britannique qui cartonne dans le monde entier. Dans la fiction, l’actrice incarne Aimee Gibbs, une lycéenne qui ressent ses premières pulsions sexuelles. Pour les besoins du scénario, l’Anglaise de 26 ans a dû apparaître à moitié nue en train de se masturber devant la caméra. Pour ce genre de situation, les comédiens sont encadrés par un spécialiste qui les aident à gérer mentalement ces performances.

«Il disait parfois qu’on se sentirait très exalté juste après avoir tourné une scène sexuelle, et un jour ou deux après, on se sentirait vulnérable car on aurait comme un contrecoup et on se dirait : «Merde!», a-t-elle confié au podcast Make It Reign.

Et c’est exactement ce qui s’est passé pour Aimee. «Sur le plateau je me suis sentie soutenue en tournant cette scène, mais deux jours après je me suis dit: "Oh mon Dieu!"» s’est-elle souvenue. En plus, ses complexes ont refait surface quand elle a vu les premières images, avant qu’elles ne soient diffusées sur le petit écran. «J’avais l’air hideuse avec mon cul à l’air, c’était si peu flatteur», a-t-elle raconté.

Or, après avoir vu l’épisode en question, la jeune femme a complètement changé d’avis. «Maintenant je suis si heureuse que rien n’ait été retouché dans cette scène, avec des angles flatteurs. Avec le recul, je me dis: «Wow, c’est génial!».

(L'essentiel/lja)