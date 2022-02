«Mon objectif c'est d'enregistrer une chanson»

Vous ne participerez pas aux lives, pas trop déçue?

Virginie: Quand j'ai appris que je tombais contre Levandé à l'épreuve des K.-O., j'ai compris que ça s'arrêterait sans doute pour moi parce qu'il est vraiment très fort. Et puis, je m'en serais presque voulue de prendre la place de quelqu'un sur les directs parce que je suis arrivée sur l'émission un peu par hasard, alors que d'autres étaient déjà prêts pour ça. Alors non, pas déçue. J'ai décidé de tout donner et c'est pour ça que j'ai choisi un titre qui déménage, «Radioactive» de Imagine Dragons. Je voulais montrer que je pouvais aussi faire le show et tenir la scène.

Comment se sont passées les répétitions?

S'il n'a pas été beaucoup présent physiquement, Black M m'a coachée vraiment du début à la fin. Il m'envoyait des vocaux pour me dire: "Fais le plutôt comme ça, bouge un peu plus sur scène"... Il a été super. Il a même fait écouter ma reprise de «Dommage» à Big Flo&Oli (NDLR: son groupe préféré) en direct, devant moi, c'était dingue! Il a vraiment été gentil, je pense qu'éliminer des membres de son équipe a été très difficile pour lui, mais c'est le jeu, c'est comme ça.

Qu'est-ce que cette aventure a changé pour vous?

J'ai eu un déclic. Je n'ai plus peur de ne pas réussir, je sais que je suis capable de faire des choses. J'ai pris un coach vocal, bossé mon piano, je poste plus régulièrement des covers sur les réseaux sociaux. Je veux partager ma musique. Et puis «The Voice» est une incroyable aventure humaine. Pour de vrai! J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je vais rester en contact. Ça va m'aider pour la suite. Mon objectif maintenant, c'est d'enregistrer une ou plusieurs de mes chansons.

(Marion Chevrier/L'essentiel)