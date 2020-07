L'avenir du «Morning Night» menacé

Vingt ans après les début du «Morning Live», Michaël Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine ont repris du service sur M6 avec «Le Morning Night». Diffusé le 19 mars, le premier numéro du programme avait très bien fonctionné avec une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs, soit 14,8% des personnes présentes devant leur télévision ce soir-là. Un deuxième épisode, que l’animateur promet «plus drôle, avec plus de spontanéité et de folie», a été tourné, mais il pourrait s’agir du dernier.

Interrogé par Télé 7 jours, Michaël Youn a confié qu’il avait déjà de nombreuses idées, mais que rien n’était garanti. «Il ne me manque plus qu’un oui de M6. Et ce n’est pas certain, en raison de toutes les contraintes budgétaires liées au Covid-19», a-t-il exposé.

(L'essentiel/jfa)