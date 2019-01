Ben Barnes a toujours plus de cicatrices

Considéré comme le personnage le plus cruel et violent de l’univers Marvel, Billy Russo, alias Jigsaw, n’a pas fini de faire frissonner les téléspectateurs. Dans la saison 2 de «The Punisher», visible sur Netflix depuis le 18 janvier, l’ennemi juré du justicier Frank Castle (Jon Bernthal) revient se venger. Mais il sème également le trouble sur sa vraie personnalité.

«Au début de cette saison, Billy a des problèmes neurologiques. Il ne se souvient plus de qui il est, de ce qu’il a fait. Il se souvient juste de Frank comme son meilleur ami des Marines», explique son interprète, Ben Barnes, dans Première. Son personnage est certes «un sale type», mais Barnes pense avoir fait en sorte que les gens s’attachent à lui malgré tout.

«J’espère qu’il arrive un peu à toucher le public. Ne serait-ce que parce qu’il est aussi un vétéran de guerre souffrant de lourds traumatismes, qui essaie désespérément de remettre sa vie à l’endroit», explique ainsi l’acteur anglais de 37 ans. Quant à l’apparence de son personnage Jigsaw («Puzzle»), le comédien adore être balafré de partout: «J’aurais voulu en avoir encore davantage, et des plus crades. Quelque chose de plus dégoûtant. Au bout du compte, j’ai réussi à obtenir une cicatrice de plus. Au total, il y en a huit sur le visage de Billy!». Du côté des fans de la série américaine créée par Steve Lightfoot, ils sont déjà nombreux à être conquis par cette suite, bien plus sombre que la première saison. «Je viens de terminer le premier épisode. Frank, tu m’avais manqué. Sensibilité et brutalité», a tweeté l’un d’eux.

