Le reboot du «Prince de Bel-​​Air» se dévoile (un peu)

Annoncé en août 2020, le reboot du «Prince de Bel-Air», célèbre série des années 1990 avec Will Smith et dont la maison peut être louée, a un premier teaser. Contrairement à la sitcom originale qui abordait l’histoire d’un jeune homme de Philadelphie arrivant dans le quartier chic de Bel-Air, à Los Angeles, sur un ton humoristique, le remake intitulé «Bel-Air» sera sombre et dramatique.

Dans la vidéo mise en ligne le 23 novembre 2021, aucune image de la série en tant que telle, mais la présence de Will Smith, actuellement dans le film «La méthode Williams». C’est en effet la voix de l’acteur que l’on entend réciter les paroles du générique original tandis que l’on voit le nouveau héros, incarné par Jabari Banks, plonger dans une piscine et s’installer sur un trône situé sous l’eau.

Prévu pour 2022, «Bel-Air» a dévoilé son casting en septembre 2021. Outre Jabari Banks dans le rôle de Will, on pourra voir Adrian Holmes (oncle Phil), Cassandra Freeman (tante Vivi), Olly Sholotan (Carlton), Coco Jones (Hilary), Akira Akbar (Ashley), Jimmy Akingbola (Jeffrey), Jordan L. Jones (Jazz) et Simone Joy Jones (Lisa).

