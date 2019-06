Aymeric Caron lance sa web TV sur le vivant

Connu pour ses prises de positions sans détour sur le droit des animaux, le journaliste et écrivain Aymeric Caron a déjà publié plusieurs livres à succès tels que «No Steak», «Antispéciste», «Utopia XXI» et plus récemment «Vivant». Depuis le 3 juin, l'ex-chroniqueur de «On n'est pas couché» a lancé sa web TV, Komodo.TV, qui propose aux internautes de nombreux programmes qui nous alertent sur l'urgence écologique.

Pourquoi avez-vous eu envie de lancer une web TV sur le respect du vivant et du droit des animaux?

Cela faisait longtemps que j'y pensais parce qu'il n'y a pas de programme qui parle du vivant sur les chaînes de télévision classiques. Il y a de bons documentaires sur la vie sauvage, mais il n'y a pas d'émission régulière à la télé sur l'actualité du vivant avec des scientifiques, des philosophes qui nous parlent d'écologie, de notre rapport au vivant et qui nous alertent sur l'urgence écologique. Je trouvais important de faire des émissions quotidiennes sur le web, afin que ceux qui suivent ce média soient au courant de ce qui est en train de se passer. Apprendre aussi ce qu'est le vivant, parce que c'est quelque chose d'assez méconnu.

Une web TV vous paraît-elle plus judicieuse pour toucher un public jeune?

Il y a en effet la volonté de s'adapter aux nouvelles formes de diffusion. Il est vrai que les jeunes s'informent essentiellement par les réseaux sociaux. On voulait aussi avoir un accès direct, sans passer par des directeurs de chaînes et de programmes avec des budgets lourds. Les jeunes sont spécialement à l'écoute sur les questions du vivant. Cette génération se rend compte de ce qui est en train de se passer. Du coup, leur parler à travers ce média me paraît assez adapté.

Quel est votre rôle dans Komodo.TV?

Je suis cofondateur de cette chaîne avec le producteur, Stéphane Simon. On a eu l'idée de la créer en même temps, sans le savoir. Je supervise le fond, c'est à dire que je propose les différentes déclinaisons de ce que l'on fait: les rubriques, les chroniques… Je réfléchis aux programmes de la chaîne. Je fais aussi venir beaucoup de gens qui collaborent sur cette chaîne. Je fais des éditos, je réponds aux questions des abonnés... En fait, j'alimente la chaîne en contenu et un rédacteur en chef gère tout ça au quotidien.

Votre chaîne a été lancée le 3 juin. Le succès est-il déjà au rendez-vous?

On est assez contents. On ne voulait pas proposer quelque chose de décevant parce que comme c'est sur le web, ce n'est pas les mêmes budgets qu'à la télévision. Il y a quand même toute une équipe qui y travaille à plein temps, mais avec un budget qui est celui d'une web TV. Il faut donc être inventif, trouver des collaborateurs qui nous aident à faire des partenariats intéressants pour chacun. Ce n'est que le début. Les échos des gens qui ont découvert la chaîne sont positifs.

Quels genres de programmes trouve-t-on sur Komodo.TV?

On essaie de varier les contenus sur la thématique du vivant. On y trouve mes éditos sur l'actualité du vivant ou, en général, des réponses aux questions que les gens se posent. On assume le fait que moi étant antispéciste, il y a forcément une connotation antispéciste dans notre manière de voir le vivant: l'idée de ne pas faire souffrir ou de tuer les animaux. On y trouve aussi des interviews sur des gens qui connaissent très bien le monde du vivant, des biologistes qui nous expliquent où on en est réellement avec le réchauffement climatique. On relaie aussi le travail de diverses associations. Il y a aussi le côté lifestyle, avec chaque semaine des recettes de cuisine végane.

(L'essentiel)