Son opération des fesses a failli lui coûter la vie

Jenelle Butler dit avoir vécu un cauchemar. En 2017, cette «influenceuse» américaine avait décidé de faire retirer ses implants fessiers et accepté la proposition de la société de production Stage 29 de le faire devant les caméras de «The Doctors». Sur le papier, tout semblait parfait: une opération gratuite, de la publicité et son corps d'avant retrouvé. Malheureusement pour cette mère de famille, l'intervention a viré à la catastrophe et a failli lui coûter la vie.

Dans les documents qu'elle a déposés devant la Cour, Jenelle affirme que l'opération effectuée par le Dr Mendieta, un chirurgien choisi par la production, en janvier 2018, lui a nécrosé des tissus. Elle a en outre perdu beaucoup de sang et s'est retrouvée avec des fesses toutes plates. Selon son avocat, l'influenceuse, qui fait du fitness, ne voulait pas de ce médecin qu'elle ne connaissait pas. Stage 29 lui avait répondu que si elle voulait être prise en charge sans frais, il fallait qu'elle accepte le Dr Mendieta.

La plaignante a ajouté que la production aurait dû savoir que le chirurgien avait déjà fait l'objet de plusieurs dénonciations, dont une pour avoir causé la mort d'un patient auquel il avait retiré des implants fessiers et une d'une femme qui l'accusait d'avoir laissé un bout d'instrument médical dans sa poitrine. Le chirurgien qui s'est occupé de Jenelle Butler, fin 2019, pour réparer les dégâts sur son postérieur a certifié que son confrère avait commis des erreurs critiques.

