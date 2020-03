Ces candidats ne savent rien de la crise du Covid-​​19

big brother germany started on february 6th and the people in there deadass don’t know there’s a pandemic going on. they’re not allowing any outside info pic.twitter.com/PTLFNUTCBd— stef (@mythiicbitch) March 13, 2020

Difficile de ne pas être au courant de la crise sanitaire historique qui frappe actuellement l'Europe. Et pourtant, il y a bel et bien des gens sur le Vieux Continent qui ne sont pas au courant que le coronavirus est en train de faire des dégâts dramatiques. Coupés du monde, les candidats de la version allemande de «Big Brother» n'ont pas été informés pas la production, rapporte le Süddeutsche Zeitung.

Lors de leur entrée dans la maison le 6 février dernier, les concurrents savaient que quelques cas de coronavirus avaient été détectés en Bavière. Ils ont tous passé un test, qui s'est avéré négatif, fait savoir la chaîne Sat.1. Celle-ci ajoute que les candidats ne seront pas mis au courant de la situation actuelle en Europe, à moins qu'un de leurs proches ne soit directement touché. Certains candidats ayant rejoint l'émission sur le tard ont reçu la formelle interdiction de révéler à leurs camarades ce qui se passe à l'extérieur.

À ce jour, l'Allemagne dénombre 5 813 cas de coronavirus, dont treize morts. La police allemande a entamé lundi matin ses contrôles aux frontières avec cinq pays, notamment le Luxembourg. Les entrées dans le pays sont fortement restreintes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. À partir de 8h, les véhicules venant de France, d'Autriche, de Suisse, du Danemark et du Luxembourg, ont commencé à être contrôlés par les policiers allemands. Ceux-ci ne laissent passer que le transport de marchandises et les travailleurs transfrontaliers et ont pour consigne de refouler les autres voyageurs.

(L'essentiel/joc/afp)