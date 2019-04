Des détenus se rebellent contre la série «Empire»

L'affaire, qui remonte à 2017, sera finalement bel et bien jugée. En octobre de cette année-là, des mineurs détenus au Cook County Juvenile Temporary Detention Center de Chicago, avaient porté plainte contre la Fox à cause du tournage, en 2015, de sa série «Empire». Durant deux semaines, les prisonniers avaient été privés de sortie dans la cour et d'activités en plein air, ils avaient dû déménager dans des cellules plus exiguës et leur soutien scolaire et psychologique avait été stoppé. Tout ça pour que l'équipe technique transforme la prison en plateau.

D'après «The Hollywood Reporter», la plainte de base s'est aujourd'hui muée en classaction déposée par 300 détenus. Elle a été jugée recevable. «La Fox savait que filmer dans le pénitencier bouleverserait l'institution et affecterait les détenus. Des experts ont reconnu que la présence de trente personnes seulement serait déjà perturbante. Pour filmer selon les désirs de la Fox, la chaîne a opté pour 200 techniciens», ont argué les avocats des plaignants. Pour eux, «imposer des privations aux jeunes pour tourner une série n'est pas un exercice légitime du pouvoir gouvernemental».

Du côté de la chaîne américaine, on estime qu'avec leur plainte les prisonniers «banalisent le concept de violation des droits civils». La Fox a également rappelé qu'elle avait dédommagé la prison à hauteur de 1500 dollars par jour de tournage en plus de prendre en charge les coûts du personnel carcéral.

(L'essentiel)