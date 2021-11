Un acteur refuse le vaccin et doit quitter la série

Il aura incarné Michael Grant durant cinq saisons de «9-1-1», aux côtés d’Oliver Stark. Rockmond Dunbar a été obligé de quitter la série de la Fox parce qu’il refusait de se faire vacciner contre le Covid-19. Dans un communiqué, l’acteur de 48 ans a expliqué qu’il avait invoqué des raisons religieuses et médicales pour pouvoir être exempté de la piqûre, mais que son employeur n’avait pas voulu accéder à sa demande.

«En tant qu’homme qui a la foi, je me réjouis de découvrir ce que le futur me réserve. J’ai apprécié les cinq dernières saisons avec ces acteurs et cette équipe formidables, et je chérirai le temps que j’ai eu la chance de passer dans cette série. Je ne souhaite que le meilleur à tout le monde», a fait savoir l’Américain.

Rockmond Dunbar Exits ‘9-1-1’ Over Covid Vaccine Mandate After Pursuing Medical & Religious Exemptions https://t.co/WXK3kofgtr via @Deadline — Rockmond Dunbar (@RockmondDunbar) November 16, 2021

De son côté, 20th Television, qui produit la fiction, a rappelé que la santé et la sécurité de ses employés étaient sa priorité. «Nous avons mis en place un processus obligatoire de confirmation de vaccination pour ceux qui travaillent dans la zone A de nos productions. Afin d’assurer un lieu de travail sûr pour tous, le personnel de la zone A qui ne confirme pas son statut vaccinal et ne remplit pas les critères d’exemption ne pourra pas travailler», a indiqué la société.

