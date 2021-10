«Caméra Café» fera son retour en 2022

Bonne nouvelle pour les fans de «Caméra Café», dont une version dans une maison de retraite avait été évoquée en 2019. Un téléfilm sera proposé en 2022 sur M6, a confié Bruno Solo, créateur de la série avec Yvan Le Bolloc’h et Alain Kappauf, à Sud Radio. «Oui, on reprend "Caméra Café", on a terminé d’écrire un scénario de 90 minutes. Ce sera un one shot, on ne reprendra pas la série», a-t-il indiqué, précisant que tous les comédiens de la série d’origine avaient donné leur accord pour revenir et qu’ils seraient rejoints par plusieurs invités.

Le comédien français, qui incarnait Hervé, a expliqué que le film allait se concentrer sur la manière dont les personnages avaient vécu les quinze dernières années et notamment «l’arrivée des réseaux sociaux, les attentats, #MeToo, l’arrivée des smartphones», le tout au travers de souvenirs. «Il sera par exemple intéressant d’observer comment l’éternel dragueur Jean-Claude Convenant réagira à la vague de témoignages de femmes dénonçant le harcèlement dans le monde de l’entreprise», a-t-il ajouté.

Bruno Solo avait déjà parlé d’un téléfilm fin 2020, dans l’idée de le diffuser en 2021, pour les 20 ans de la fiction. À cette époque, le comédien avait dit sur Europe 1 qu’il avait commencé à écrire une histoire et avait discuté du sujet avec M6, mais que rien n’avait été signé.

Diffusée entre 2001 et 2004 sur la Six, «Caméra Café» est devenue culte. Cette série courte, qui mettait en scène les employés d’une entreprise devant la machine à café, a ensuite été déclinée au cinéma dans deux longs métrages, «Espace détente», en 2005, et «Le séminaire», en 2009. Une nouvelle version, intitulée «Caméra Café 2: La boîte du dessus» avait vu le jour en 2010, mais avait été arrêtée après trois mois, faute d’audience.

(L'essentiel/jfa)