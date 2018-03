Embrassée sur les seins, elle porte plainte

La séquence du 14 octobre 2016 avait fait grand bruit: à l'occasion du marathon «Les 35 heures de Baba», diffusé sur C8, un chroniqueur de «Touche pas à mon poste» avait franchi les limites. Jean-Michel Maire avait embrassé sur les seins une jeune femme du public qui avait accepté de jouer Kim Kardashian, dans une reconstitution du braquage dont la bimbo avait été la victime.

Après avoir dit non à plusieurs reprises, Soraya Riffy a finalement accepté timidement de tendre la joue pour un bisou - alors que Cyril Hanouna exigeait un baiser «à la limite de la galoche» - le chroniqueur ne s'est pas gêné et embrassé son décolleté. Tout le monde a rigolé mais la jeune femme semblait rire jaune. Les internautes ont crié au dérapage. Le CSA, saisi par la ministre des Droits des femmes, avait reçu plus de 2 000 signalements, et sanctionné la chaîne.

«Je me suis renfermée sur moi-même»

L'affaire a pris un tour plus judiciaire ces derniers jours puisque Jean-Michel Maire a été entendu par la police en début de semaine, signe que Soraya Riffy a porté plainte. La jeune femme a expliqué sa réaction tardive à TV Mag: «Au début, j’ai réagi de manière empathique envers Jean-Michel Maire puisqu’il m’avait contacté pour me dire que sa fille était harcelée à l’école», a-t-elle confié. Sur le moment, je n’ai pas pensé à moi. Par ailleurs, la production m’a également appelée me conseillant de ne rien faire».

Mais cela est devenu trop pesant: «Après mon passage dans l’émission, à part quelques commentaires sur Internet, ça allait. Mais depuis un an, ma vie est devenue un vrai calvaire. Je reçois de nombreuses critiques, des menaces de mort, des allusions vraiment malsaines me concernant (...) J’ai rencontré beaucoup de difficultés, j’ai fait une dépression (...) je me suis fait agresser et insulter dans la rue. Ça devenait difficile, je n’osais même plus sortir. Ma vie s’est dégradée, je me suis renfermée sur moi-même, j’ai échoué dans mes études...».

Le chroniqueur s'était excusé mais le mal était fait

(mc/L'essentiel)