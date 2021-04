Au final, Florentin et Jennifer se séparent

Agent de sécurité au Luxembourg, Florent a dû faire une croix sur son mariage au premier regard. Après un beau mariage célébré à Habay et au Domaine de la Gaichel, et un voyage de noce mouvementé en Martinique, où les jeunes mariés étaient passés par tous les sentiments, Florentin, agent de sécurité au Luxembourg, et Jennifer, esthéticienne à Bruxelles, ont décidé de mettre un terme à l’aventure «Mariés au premier regard».

Alors que tout semblait pourtant pouvoir les réunir, selon les experts de l’émission diffusée sur RTL-TVI pendant deux mois tous les dimanches soir, Florentin et Jennifer se sont finalement quittés au terme de l’expérience.

Jennifer lui souhaite bonne chance

Dès son retour en Belgique, Jennifer n’a plus répondu aux messages de Florentin... pendant deux semaines. Il était donc difficile d’imaginer une improbable issue heureuse et positive, alors que le jeune homme de 28 ans était prêt se mettre à plat, sous le charme de sa promise. Marqué par l’expérience, Florentin est resté entier et authentique, en dévoilant probablement trop vite ses sentiments.

«Cela me rend vraiment triste de le voir comme ça, et d’avoir mis un terme à notre mariage», a reconnu Jennifer face aux caméras, «mais j’espère qu’il ira mieux et qu’il rencontrera rapidement quelqu’un d’autre».

(L'essentiel/Frédéric Lambert)