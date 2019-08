Le retour de Ziva durera plus longtemps que prévu

D'abord annoncée en tant qu'invitée dans le premier épisode de la 17e saison, puis dans deux, Cote de Pablo sera finalement présente dans «NCIS» beaucoup plus longtemps que ce que l'on pensait. Le producteur exécutif de la série, Frank Cardea, a dévoilé à parade.com que le personnage de Ziva David serait au générique de quatre épisodes, «deux au début de la saison et deux entre l'automne et l'hiver».

Déclarée morte à la fin de la saison 13, Ziva est réapparue dans les ultimes minutes du final de la 16e saison pour annoncer à Gibbs qu'il était en danger. Le scénario des épisodes inédits, qui seront diffusés dès le 24 septembre prochain aux États-Unis, tournera donc autour de ces deux personnages et de ce qui les menace, a expliqué le deuxième producteur exécutif, Steven Binder.

C'est le scénario qui a convaincu Cote de Pablo de revenir alors que, justement, elle avait quitté la série à cause d'un désaccord sur l'histoire de son personnage. Elle avait d'ailleurs affirmé que si on lui soumettait une trame intéressante, elle réfléchirait sérieusement à reprendre son rôle d'officier de liaison au sein du Service d'enquêtes criminelles de la marine des États-Unis. «Quand nous sommes allés la voir, elle voulait connaître l'histoire et on lui a raconté ce qu'on prévoyait. Nous avons eu une réunion avec Steven, le scénariste et Mark Harmon (NDLR: qui joue le rôle de Gibbs) et elle a adoré», a résumé Frank Cardea.

(L'essentiel/jfa)