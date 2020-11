Harcelée et frappée après «The Voice Kids»

Révélée à l’âge de 10 ans dans «The Voice Kids», en 2015, Satine Walle vient de publier un livre dans lequel elle confie avoir subi du harcèlement de la part de ses camarades d’école après sa participation à l’émission. Invitée de «Touche pas à mon poste!» jeudi 19 novembre 2020, l’adolescente devenue youtubeuse a raconté ce qui lui était arrivé.

«Ça a été quelque chose de presque insoutenable. Ça a commencé par des petites remarques, puis les remarques étaient plus blessantes. Ensuite, c’était des insultes et ça a fini par des coups», s’est-elle souvenue. Satine a confié que les autres élèves la poussaient, la faisaient tomber, lui donnaient des claques et qu’elle avait même reçu un coup de poing. C’est à ce moment-là que la jeune fille a réalisé que «c’était trop», pensant même que les autres enfants allaient la tuer.

Heureusement, aujourd’hui, tout va bien pour Satine. «J’ai déménagé, je suis dans un lycée, j’ai des amis et je mène une vie d’ado normale», a-t-elle conclu.

La prestation de Satine dans «The Voice Kids»:

(L'essentiel/jfa)