La fin de «Big Bang Theory» va rapporter gros

En temps normal, il faut déjà débourser une jolie somme pour placer une publicité pendant un épisode des aventures de Sheldon, Penny et Leonard. En moyenne, les marques dépensent 258 500 dollars pour un spot d'une durée de 30 secondes au moment de «The Bing Bang Theory». Pour l'ultime épisode de la série, qui sera diffusé le 16 mai, les prix ont flambé, rapporte Variety.

CBS, la chaîne qui diffuse «The Big Bang Theory», demande entre 1,2 et 1,5 million de dollars aux annonceurs pour une demi-minute de publicité dans les dernières minutes du feuilleton. Selon le magazine américain, CBS est certaine que le dénouement de la série attirera énormément de monde, raison pour laquelle elle a décidé de gonfler ses prix.

La fin de séries populaires fait généralement s'envoler les prix des spots de pub. Pour «Friends», en 2004, NBC avait demandé entre 1,5 et 2,3 millions de dollars pour 30 secondes, tandis que pour «Seinfeld», en 1998, la somme se situait entre 1,4 et 1,8 million de dollars. En règle générale, cependant, les prix se situent en dessous du million de dollars. Selon Variety, «The Big Bang Theory» fait partie des feuilletons les plus chers pour les annonceurs. Seuls «The Walking Dead», sur AMC, «This Is Us», sur NBC, et «Empire», sur la Fox, sont plus onéreux.

(L'essentiel/jfa)