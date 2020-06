Pas de Covid-​​19 dans «Plus belle la vie»

Après presque trois mois de pause forcée, le tournage de «Plus belle la vie» a enfin pu reprendre à Marseille. Pour voir les épisodes inédits sur France 3 et la RTS, il faudra cependant attendre encore un peu, puisque la diffusion est prévue pour la fin du mois de juin. Si on ignore encore ce qui va s’y passer, on sait déjà que la pandémie de Covid-19 ne sera pas abordée, ou alors seulement «par touches légères» . Un choix qui peut paraître étrange dans la mesure où la série colle généralement à l’actualité.

Interrogé par «Libération», le directeur de la collection du feuilleton a justifié ce choix. «Entre le moment où on écrit les histoires et leur diffusion à l’écran, il se passe quatre mois. Si un virologue ne peut pas dire comment évoluera l’épidémie dans trois mois, qui je suis, moi, pour le dire?», a déclaré Pierre Monjanel. En outre, selon le Français, les téléspectateurs en ont marre d’entendre parler du nouveau coronavirus : «On a préféré leur montrer une réalité «Plus belle la vie», c’est-à-dire une réalité embellie.»

(L'essentiel/jfa)