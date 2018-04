«Stranger Things» pourrait être un plagiat

Matt et Ross Duffer ont-ils volé les idées du réalisateur Charlie Kessler pour mettre sur pied la série «Stranger Things»? C'est ce que va devoir examiner la justice à en croire TMZ, qui annonce que le scénariste a porté plainte contre les deux frères.

Charlie Kessler affirme que l'origine de la série culte de Netflix prend ses racines dans son court-métrage, «Montauk», qu'il a produit en 2012. Le film se concentre sur les expériences secrètes du gouvernement et a gagné un prix au Hamptons International Film Festival. Comme le relate TMZ, Charlie Kessler aurait voulu transformer son court-métrage en série et en aurait parlé à Matt et Ross Duffer en 2014. Ils n'avaient pas été emballés par l'idée et n'y avaient pas donné suite.

D'après Charlie Kessler, ses idées, son script et son intrigue ont été utilisés pour réaliser la première saison de «Stranger Things» en 2016. Il réclame des dommages et intérêts non spécifiés par la publication et demande aux créateurs de détruire ce qu'ils ont utilisés et qui venait de lui pour développer la série.

See you in September at @HorrorNights. https://t.co/eHXKQpi3d0— Stranger Things (@Stranger_Things) 3 avril 2018

(L'essentiel)