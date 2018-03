Dylan fait son retour dans Koh Lanta sur «TF1»

«L’essentiel»: Comment avez-vous vécu l’élimination précoce l’an dernier?

«Koh Lanta, le combat des héros»

Ce vendredi soir, 21h, TF1.

Dylan Thiry: Quand on sait que c’est rare de pouvoir participer à une telle émission, on est bien évidemment très déçu de sortir le premier, et surtout aussi tôt. Mais j’ai la chance d’avoir une autre opportunité.

Rarement un candidat n’avait autant fait parler de lui. Était-ce une stratégie de votre part?

Disons que j’ai essayé de planifier au maximum, de savoir ce qui allait marcher ou pas. Après, certaines choses sont filmées, et on ne s’y attend pas. Je ne savais pas qu’ils allaient filmer mes mocassins et que ça allait faire un tel buzz…

Comment avez-vous réagi à cette sélection pour la cinquième édition spéciale de «Koh-Lanta»?

J’étais très content, car c’est du jamais vu. Un candidat luxembourgeois qui reste trois jours, on ne s’attend pas à le revoir parmi les meilleurs. Et je ne suis entouré que de finalistes ou de vainqueurs.

Dans quel état d’esprit abordez-vous l’émission spéciale «Koh-Lanta: le combat des héros»?

Je vois le type de candidats présents et je vais devoir être plus stratégique. Je vais mettre l’aspect sportif de côté, car si l’on montre tout de suite ses capacités physiques, on se fait directement éliminer.

Quelle stratégie avez-vous mis en place pour saisir cette seconde chance?

Comme je suis l’un des plus jeunes de l’aventure, et qu’un type de 23 ans est rarement écouté par des types de 40 ou 50 ans, je vais me mettre dans la peau d’un suiveur, ne pas donner mon avis. C’est hyper difficile, surtout avec mon caractère.

Comment s’est passé le tournage aux Fidji?

Ça s’est mieux passé que la première fois. Cette fois, je n’ai pas pris les mocassins, j’y suis allé avec une stratégie différente, avec une mentalité «Combat des héros»!

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)