Gros clash en vue entre Ménès et son ex-​​collègue

L'amitié entre Pierre Ménès et Hervé Mathoux appartient bel et bien au passé. Le duo qui semblait si complice sur le plateau du «Canal Football Club» pendant 12 ans s'envoie désormais des piques par médias interposés. Les conséquences de l'éviction du chroniqueur suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste».

Pour mémoire, la séquence avec Pierre Ménès avait été coupée au montage par Canal+, suite aux justifications douteuses du journaliste sur ses écarts de conduite avec ses collègues femmes. Baisers forcés, réflexions sur le physique, jupe soulevée en plateau, le comportement de Ménès avait suscité l'indignation d'une partie de la profession et de l'opinion.

Coutumier des sorties osées et «grande gueule» assumée, Pierre Menès avait plutôt mal vécu ce «bad buzz» et reproché à ses ex-collègues de Canal un manque de soutien. «Lui, il était là pour faire le beau quand j’étais malade, mais quand il a fallu sortir ses c…, il n’y avait plus personne», a-t-il lancé à l'encontre d'Hervé Mathoux, présentateur de l'émission de football.

«Il ne va pas se laisser insulter»

Une attaque qui n'a pas du tout plu à l'intéressé: «Hervé Mathoux ne va pas se laisser insulter par Pierre Ménès sans répondre», a indiqué un proche du journaliste au Parisien. Selon lui, le licenciement de Ménès n'aurait «rien à voir» avec la diffusion du documentaire et la polémique qui a suivi. Affaire à suivre...

