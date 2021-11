De nature discrète, Karine Ferri s’est dévoilée un peu plus au sujet de sa vie privée dans l’émission «50 minutes inside», sur TF1, samedi 30 octobre 2021. Mariée au footballeur Yoann Gourcuff depuis 2019, avec lequel elle a eu un garçon, Maël, 5 ans, et une fille, Claudia, 3 ans, l’animatrice télé qui vit en Bretagne est très attachée à sa petite famille. «La priorité reste mes enfants et mon mari», a-t-elle confié.

Cependant, la Française de 39 ans, qui coanime «Danse avec les stars», tient à continuer à travailler à Paris. «Aujourd’hui, ils ont bien compris que pour avoir une maman pleinement épanouie, maman avait aussi besoin de retrouver les plateaux», a expliqué Karine.

Par chance, elle peut compter sur le soutien de son époux, qui a pris sa retraite à 35 ans, quand elle n’est pas à la maison. «On a toujours été très cool vis à vis des plannings de l’un et de l’autre et des choix de carrière, a-t-elle dit. Je pense que c’est ça l’amour.»

