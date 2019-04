Laurent Ruquier se moque de l'âge de Brigitte Macron

C'est plus fort que lui. Laurent Ruquier plaisante régulièrement au sujet de l'âge de Brigitte Macron sur le petit écran. Samedi soir, l'animateur de «On n'est pas couché» en a remis une couche et il n'a pas fait dans la dentelle. Cette fois, il a fait un parallèle entre l'affaire Geneviève Legay - cette sexagénaire gravement blessée au visage lors d'affrontements avec les forces de l'ordre pendant le 19e samedi de mobilisation des gilets jaunes - et l'épouse du président français.

«Faut comprendre les CRS: quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, à des black blocs surentraînés, ça ne doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout», a commenté Laurent Ruquier, avant d'ajouter: «Je pense que quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Je lui souhaite un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse».

«J'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvaise foi»

L'animateur ne s'est pas arrêté à cette salve, dérivant allègrement vers Brigitte Macron. «On aurait envie de lui répondre (à Emmanuel Macron) que quand on est prudent, on n’emmène pas une senior au ski non plus», une référence explicite à l'épouse du président.

«Je ne sais pas si ce président va réussir un jour à se faire pardonner d’être plus jeune que sa femme», lui a répondu Christine Angot. «J'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvaise foi», a poursuivi la chroniqueuse de «On n'est pas couché». Une remarque que l'animateur a fait mine de ne pas entendre...

(pp/L'essentiel)