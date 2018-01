«Libération» tacle Hugo Clément: «Bon débarras!»

Le journal «Libération» a consacré mercredi son traditionnel portrait à Hugo Clément, qui a quitté cet automne l'émission «Quotidien» pour rejoindre l'équipe de Konbini. Dans cet article au vitriol, le journaliste de 28 ans s'en prend tout bonnement plein la figure. D'entrée, le ton est donné: «Rarement, on a vu autant de gens se précipiter pour nous raconter les pires histoires sur un individu tandis que ses amis supposés dans le milieu refusaient poliment de répondre à toutes questions.»

Sarcastiquement présenté comme un «beau reporter» de 28 ans, Hugo Clément reçoit un premier «semi-compliment» venant d'un membre du studio Bangumi qui produit l'émission «Quotidien». Sous couvert d'anonymat, cette source décrit le jeune journaliste comme un «chien ramenant toujours des infos, talentueux, intelligent même si pas cultivé». L'auteur de l'article enchaîne: «Mais sa propension à croire qu'il réinvente le journalisme, à s'indigner tous les quatre matins en ligne et à donner des leçons en Tartuffe moraliste en agace vite plus d'un».

«Un melon qui grossissait au fil de ses retweets»

Après quelques amabilités tout en ironie sur Konbini, l'auteur de l'article prend un malin plaisir à énumérer les différentes bourdes et autres maladresses commises par Hugo Clément. Il revient notamment sur ce tweet catastrophique où il laissait entendre que le convoi d'Emmanuel Macron avait été pris pour cible au Burkina Faso et que l'état de santé du président était incertain. Le reporter n'était pas sur place, et «tout était faux». Le studio Bangumi l'a libéré de son préavis et éjecté plus vite que prévu de «Quotidien». «Bon débarras», écrit l'auteur du portrait, qui évoque alors «un melon qui grossissait au fil de ses retweets et de ses mentions «J'aime» sur Instagram au point que, chez Bangumi, il était surnommé «Ego Clément».

La seule personne, mis à part le principal intéressé, à avoir accepté de témoigner à visage découvert est Nassira El Moaddem, rédactrice en chef du Bondy Blog. Et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère concernant son ex-camarade de promo: «Je trouve ça hypocrite de se faire passer pour un modèle de Tintin reporter progressiste, pour le champion antiraciste de la défense des opprimés alors que ce n'est pas du tout le genre de personne que j'ai connue», balance-t-elle. Pour conclure son portrait du très macroniste Hugo Clément, l'auteur prédit un avenir radieux au jeune journaliste: «Quand il ne sautera pas dans un avion le week-end pour surfer avec sa petite amie à Biarritz, il sera heureux à Konbini».

Les nouveaux collègues de Hugo Clément ont vivement réagi à ce réquisitoire sans pitié, relève «Les Inrocks». À commencer par Louis Lepron, rédacteur en chef de Konbini, qui a taclé le «vieux journal papier» sur Twitter.

Libération, ou l'arrogance du vieux journal papier essayant (encore et toujours) de faire la morale aux médias Web et à leur « hype »... en 2018. Pendant ce temps, vous continuez à perdre des lecteurs pic.twitter.com/C9v6Fm0oiK— Louis Lepron (@louislepron) 3 janvier 2018

D'autres journalistes, qui ne connaissent pas forcément Hugo Clément, ont été choqués par la violence des propos de l'auteur du portrait.

En feu? Énorme? Je ne connais pas Hugo Clément mais ce papier pue la méchanceté, l'aigreur voire de la jalousie. Un journaliste casse un autre. Énorme! https://t.co/wgcxEuMgzH— Darren Tulett (@1DarrenTulett) 4 janvier 2018

Le portrait d'Hugo Clément sur Libé, c'est avant tout d'une arrogance et d'une condescendance crasse envers le journalisme web. A vomir.— Romain Cheyron (@Romain_Ch) 4 janvier 2018

Merveilleux ce petite monde journalistique qui se regarde si souvent le nombril et qui a décidé de prendre en tête de turque Hugo Clément parce qu'il se regarde trop le nombril... (Et en plus je suis sûre qu'il a pas donné de pourboire au livreur Deliveroo pour sa salade)— Clémentine Rebillat (@clerebillat) 4 janvier 2018

(L'essentiel/joc)