Kev Adams a «hâte de revenir dans une série»

Kev Adams est actuellement en tournée, avec de nombreuses dates en France et en Suisse. Le spectacle commémore les dix ans du début de sa carrière d'humoriste, il n'hésite d'ailleurs pas à revenir sur ses grands moments. Dans une interview à nos confrères de 20 minutes, le Français explique avoir appris les ficelles de son métier «sur le tas, au fur et à mesure des spectacles».

En plus de l'humour, Kev Adams a été vu dans une série, «SODA», qui s'est terminée il y a déjà quatre ans. Mais revenir à un tel projet l'enthousiasmerait. «Je travaille activement là-dessus en ce moment. J'ai vraiment hâte de revenir dans une série, mais différente de «SODA». Il s'agirait d'un projet «pas seulement comique», car cela l'intéresse moins aujourd'hui.

«J'ai envie de faire une série un peu plus fantastique, si c'est possible. Avoir une histoire un peu plus folle, un peu plus construite et plus feuilletonnante que celle de «SODA, où l'on s'attache aux personnages, où l'on rentre dans une histoire», détaille-t-il. «SODA» était composée de petites pastilles sur des moments de vie familiaux. Un projet assez précis serait en cours, mais rien n'est confirmé pour le moment.

(L'essentiel)