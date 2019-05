La caméra cachée d'Élie Semoun crée le malaise

Élie Semoun n'aurait peut-être pas dû diffuser sa dernière vidéo humoristique sur le Net, lundi 29 avril 2019. Le comique français, qui a pourtant cartonné avec ses spectacles et «Les Petites Annonces d'Élie», n'a cette fois pas fait rire son public. Dans les images diffusées sur sa page Twitter, on voit le comédien français de 55 ans importuner des personnes dans des magasins. Il les fait sursauter en leur parlant dans un tube, il subtilise la chaussure d'une dame alors qu'elle est en train de l'essayer, il provoque un embouteillage dans un escalator et on le voit même marcher à quatre pattes, imitant un chien.

Trouvant son nouveau style d'humour consternant, de nombreux internautes le lui ont fait savoir sans ménagement. «Comment quelqu'un pouvait être si bon et devenir si nul ?» s'est désolé l'un d'eux. «N'est pas Laurent Baffie ou Jean-Yves Lafesse qui veut», a ajouté un autre. «C'est jamais une période facile le chômage, courage Élie», peut-on aussi lire, ou encore: «C'est tellement malaisant».

De son côté, l'artiste n'a pas tardé à répondre à ces attaques. «Quand je lis les insultes qui me sont parfois destinées, je perds mon sang froid et puis je me dis que je suis dans ce métier depuis presque 30 ans et que mes salles sont encore complètes et c'est ma seule réponse au fond . Merci au public et fuck aux analphabètes qui s'ennuient.»

Quand je lis les insultes qui me sont parfois destinées, je perds mon sang froid et puis je me dis que je suis dans ce métier depuis presque 30 ans et que mes salles sont encore complètes et c'est ma seule réponse au fond . Merci au public et fuck aux analphabètes qui s'ennuient— elie semoun (@SemounElie) 1 mai 2019

(L'essentiel/lja)