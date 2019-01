Des étudiants hors du commun sauvent le monde

Les fans de superhéros ont de quoi se réjouir. Une nouvelle série adaptée du comic «The Umbrella Academy» va bientôt les faire vibrer. Le pitch? Sir Reginald Hargreeves, un richissime industriel, adopte sept enfants dotés de pouvoirs surnaturels, dans le but de sauver le monde. Après avoir étudié au sein de l'Umbrella Academy, ils finissent tous par se séparer. Ils se réunissent quelques années plus tard pour l'enterrement de leur père adoptif. C'est là qu'une terrible menace survient pour la planète...

Annoncée comme folle et déjantée, la première saison de la série, composée de dix épisodes, sera visible dès le 15 février prochain sur Netflix. Cindy Holland, vice-présidente de la plateforme, ne tarit pas d'éloges sur la fiction. «The Umbrella Academy» a un côté unique dans son style et son aspect visuel», s'est-elle réjouie dans une interview accordée à Variety, dès les débuts du projet. Selon elle, on y verra des superhéros qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma ou à la télé.

«La série les représente tels qu'ils sont dans le comic: sombres et drôles à la fois, dotés de superpouvoirs, mais gardant les pieds sur terre», ajoute-t-elle. Pour couronner le tout, le casting du feuilleton est plutôt prestigieux: Ellen Page («Juno», «X-Men: L'affrontement final») campera Vanya, alias la Viole Blanche. On y verra aussi la chanteuse Mary J. Blige incarner Cha-Cha, une tueuse psychopathe accro aux sucreries. Sans oublier Tom Hopper («Game of Thrones») qui sera Luther, alias Spaceboy, ainsi que Kate Walsh («Grey's Anatomy») dans le rôle d'une gestionnaire.

(L'essentiel)