Delphine et Romain annoncent leur séparation

Ils ont attendu la date de leur premier anniversaire de mariage pour faire part d’une triste nouvelle. Delphine et Romain ne sont plus ensemble. Si des rumeurs couraient depuis plusieurs semaines, les jeunes gens qui se sont dit «oui» devant les caméras d’M6 se sont enfin exprimés sur Instagram pour annoncer leur rupture.

Romain a choisi de partager un cliché pris la veille de sa première rencontre avec Delphine et de se souvenir de ce jour si spécial tout en remerciant son ex-épouse. «Qu’importent les circonstances actuelles; qu’importe la finalité de cette belle histoire; aujourd’hui, je classe ce moment parmi les plus beaux de ma vie (…) Je te remercie d’avoir été là; de m’avoir supporté et surtout de m’avoir ouvert ton coeur au fur et à mesure de nos regards», a-t-il écrit.

Delphine, elle, a posté une image du couple au temps du bonheur. «Les contes de fées ne se terminent pas forcément par «ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants» et pourtant j’en ai bel et bien vécu un à tes côtés mon prince charmant», a-t-elle commencé, avant de souhaiter «mille et une belles choses et une vie remplie de bonheur» à celui qu’elle ne connaissait pas quand elle l’a épousé.

(L'essentiel/jfa)