Emilia Clarke traumatisée par les scènes de nu

L'actrice a toujours défendu la série qui l'a révélée. Le tournage de «Game of Thrones» n'a toutefois pas toujours été facile pour elle, surtout lors de ses multiples et parfois très crues scènes de sexe. Emilia Clarke les a qualifiées de «piège» tout en ayant le sentiment qu'elle ne pouvait pas les refuser, alors qu'elle débutait dans le métier.

«Je me disais qu'à un moment toute cette nudité finirait bien par faire sens. Certains jours, je me retrouvais nue devant plein de gens et je me sentais débordée par mes émotions», a-t-elle dit au podcast «Armchair Expert» en précisant avoir souvent eu envie de s'enfermer aux toilettes pour pleurer.

Jason Momoa, qui jouait son mari, lui a donné confiance. «Il m'a fait changer de perspective. Quand on me demandait de descendre mon drap pour voir davantage de nudité et ne pas décevoir les fans de la série, je répondais: «Allez vous faire foutre!»

(L'essentiel/fec)